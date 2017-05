Leiden Marathon houdt minuut stilte voor Aad van der Luit

LEIDEN - Leiden Marathon staat zondag stil bij de overleden Leidenaar Aad van der Luit. Vlak voor de start van de halve en hele marthon wordt een minuut stilte gehouden. 'Aad was dé sportvader van Leiden. Het zou bijna gek zijn als we het niet zouden doen', zegt organisator Tjeerd Scheffer.

Van der Luit overleed donderdag op 71-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. De markante Leidenaar was een bekendheid in zijn stad. Hij was D66-raadslid en jarenlang directeur van het Leidse Sportbedrijf. Ook heeft hij meegeholpen met het organiseren van het kindergedeelte van Leiden Marathon.'Iedereen kent hem. Hij heeft veel betekend voor de sport in de Leiden, dus is het zinvol om hem te eren', zegt Scheffer. Daarom is het vlak voor de start van de halve en hele marathon om 10.30 uur een minuut stil. De uitvaartdienst van Van der Luit is woensdag live te volgen bij Omroep West . De dienst in de Vijf Meihal in Leiden wordt vanaf 12.55 uur uitgezonden op televisie en internet.