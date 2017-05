Vrouw steelt twee keer telefoons bij Mediamarkt Rijswijk

RIJSWIJK - De Mediamarkt in Rijswijk krijgt binnen een week twee keer bezoek van dezelfde vrouw. Ze is elke keer samen met een andere man, maar ze komt voor hetzelfde: het stelen van dure smartphones. Ze is duidelijk vastgelegd door de bewakingscamera's. Ook één van de mannen wordt nog gezocht.

De eerste keer dat de vrouw de winkel bezoekt is op maandag 13 maart. Ze loopt samen met een man door de winkel en ze komen uit bij de telecomafdeling. Het lukt hen op de één of andere manier om vier beveiligingsboxen open te maken en de Samsung J7 smartphones daar uit te halen. Vervolgens lopen ze zonder iets af te rekenen langs de kassa.Op vrijdag 17 maart is de vrouw opnieuw in de winkel, deze keer met een andere man. Ook nu lukt het hen om ongezien twee beveiligingsboxen open te maken en om de telefoons mee te nemen. De vrouw wordt voor beide diefstallen gezocht. De man die op 13 maart in de winkel was is al herkend, maar de man die op 17 maart de diefstal pleegde nog niet.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem