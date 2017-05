Eetcafé in De Lier doelwit van twee inbrekers

DE LIER - Midden in de nacht krijgt de eigenaar van eetcafé De Witte in De Lier een inbraakmelding. Op zijn telefoon kan hij live meekijken met de bewakingscamera’s. Hij ziet dat er inderdaad twee mannen rondlopen in zijn zaak.

De inbraak vindt plaats in de nacht van zondag 5 op maandag 6 maart in het eetcafé aan de Karel Doormanlaan in De Lier. Rond 02.05 uur komen twee mannen op een motorscooter aan in het steegje naast het café. Ze doen goed hun best om hun gezicht te bedekken, maar ze zijn toch aardig te zien. Ze draaien meteen de bewakingscamera weg.Vervolgens zijn ze zo’n 40 minuten bezig om de voordeur open te breken. Als dat is gelukt doorzoeken ze het café razendsnel. Uiteindelijk vertrekken ze met het geld uit de kassalade. De politie hoopt dat u de mannen herkent, mogelijk in combinatie met elkaar of met hun motorscooter.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem