Eigenaar Turkse supermarkt Den Haag via personeel met de dood bedreigd

DEN HAAG - De eigenaar van een Turkse supermarkt in Den Haag is op een vreemde manier met de dood bedreigd. Een man bezoekt de winkel op het moment dat de eigenaar er niet is. Het personeel moet vervolgens aan hem doorgeven dat de man hem wil doden. De verdachte staat duidelijk op camerabeeld.

De bedreiging vindt plaats op maandag 10 april bij supermarkt F&S aan de Hobbemastraat in Den Haag. De man spreekt meerdere personeelsleden aan en vraagt of de eigenaar er is, maar dat is niet het geval. Via het personeel bedreigt hij hem met de dood en dan vertrekt hij weer.De eigenaar heeft geen idee waarom hij het doelwit is van deze bedreiging. Hij is op eerdere momenten ook al bedreigd. Het staat niet vast of de verdachte die op 10 april in de winkel was, ook verantwoordelijk is voor de andere bedreigingen. De politie wil graag weten wie hij is.Het gaat om licht getinte man van tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij heeft een tenger postuur, een sikje en snorretje. Hij draagt een donkerkleurige zonnebril, een blauw petje, een donkere driekwart jas. Verder een beige trui met capuchon en een lichtblauwe spijkerbroek en half hoge donkere schoenen. Hij heeft een zwarte handschoen aan zijn linkerhand en in zijn rechterhand heeft hij mogelijk een rozenkrans. Ook heeft hij een donkere schoudertas bij zich.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem