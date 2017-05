Mannen werken samen om te stelen bij Hoogvliet in Rijswijk

RIJSWIJK - Bij supermarkt Hoogvliet in Rijswijk worden postzegels, krasloten, OV-chipkaarten en sigaretten gestolen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe twee mannen samenwerken om de medewerkster af te leiden.

Op woensdag 23 november hangen twee mannen rond bij het filiaal aan het Hendrik Ravesteijnplein in Rijswijk. De winkel heeft twee ingangen: de één komt uit bij de servicebalie en de ander bij de slijterij. De medewerkers kunnen via de toonbank van de ene naar de andere ruimte lopen en daar maken de mannen gebruik van.Ze hangen een tijdje rond en wachten op het goede moment om toe te slaan. Dat komt er als de andere klanten zijn verdwenen. Eén van de mannen gaat de slijterij binnen, zodat de medewerkster ook die kant op gaat. Op dat moment sluipt de andere man achter de servicebalie en steelt in twee etappes een bakje met postzegels, krasloten, OV-chipkaarten en twee sloffen sigaretten.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem