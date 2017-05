Pinpas gestolen bij auto-inbraak in Zoetermeer

ZOETERMEER - Een pinpas die wordt gestolen tijdens een auto-inbraak in Zoetermeer duikt even later op in Utrecht. Een man probeert daar geld op te nemen, maar de transactie mislukt omdat hij geen pincode heeft.

In de nacht van dinsdag 7 op woensdag 8 maart wordt er ingebroken in een auto die staat geparkeerd aan de Robijn in Zoetermeer. De eigenaar wordt rond 04.00 uur wakker van het alarm, maar hij ziet op dat moment niets vreemds. De volgende ochtend blijkt dat er wel degelijk is ingebroken in zijn auto.Er is onder andere een pinpas gestolen en daarmee wordt dezelfde nacht nog geprobeerd om geld op te nemen in Utrecht. De transacties mislukken. De pinner probeert om zijn gezicht te bedekken, maar er is toch redelijk wat van hem te zien. Hij draagt een bril en een jas van The North Face.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem