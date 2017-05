Motorrijder gewond bij ongeluk in Sassenheim

Foto: Flashlight Fotografie

SASSENHEIM - Een motorrijder is dinsdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de Warmonderweg in Sassenheim. De bestuurder kwam rond 11.00 uur in botsing met een auto.





Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De motor is zwaar beschadigd.



De weg was tijdelijk afgesloten voor verkeer. Volgens de politie is de motorrijder met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De motor is zwaar beschadigd.

Door: Redactie Correctie melden