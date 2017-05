GroenLinks: Den Haag stigmatiseert sekswerkers met verplicht bordje bij voordeur

DEN HAAG - Er wordt inbreuk gepleegd op de privacy van sekswerkers in Den Haag. Dat vindt de Haagse fractie van GroenLinks. De partij eist van het gemeentebestuur opheldering over nieuwe regelgeving in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), die sekswerkers verplicht een bordje bij hun voordeur te hangen waarop staat dat er een seksbedrijf is gevestigd.





'GroenLinks wil dat sekswerkers op een prettige en veilige manier hun werk kunnen doen, ook als zij vanuit huis werken. Natuurlijk moeten ze zich aan de vergunning houden, maar een verplichting om een bordje op je woonhuis te schroeven is overtrokken en stigmatiserend.'



Raadscommissie



De fractie van GroenLinks wil dat de regel zo snel mogelijk wordt ingetrokken. Woensdag zal de partij daarop aandringen, wanneer in de raadscommissie overbodige regels worden besproken.



