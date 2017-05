Gastgezinnen gezocht voor honden uit Lesbos, Kos en Athene!

Jagger zoekt een gastgezin

DEN HAAG - Wil jij verschil maken voor een dier, en een hond helpen op weg naar een betere toekomst? Dan is het misschien iets voor jou om je aan te melden als gastgezin bij Modestos!

Modestos is een organisatie, gerund door vrijwilligers, die een aantal dierenopvangcentra in het buitenland helpt met het vinden van een goed thuis voor hun dieren. Ook ondersteunt Modestos bij sterilisatieprojecten.



Sommige dieren, meestal de pups, kunnen rechtstreeks vanuit het buitenland geadopteerd worden. De andere dieren komen eerst in een gastgezin terecht.



Als gastgezin vang je tijdelijk een dier op totdat het geadopteerd wordt. Op deze manier kan het dier wennen aan de situatie in Nederland en kan het gastgezin het dier beter leren kennen, om zo de juiste adoptant te kunnen vinden. Als gastgezin vervul je een dankbare taak en het geeft veel voldoening. Je helpt het dier namelijk de eerste periode op weg in een vreemd land. Sommige honden passen zich moeiteloos aan in Nederland, andere dieren moeten nog veel leren. Alle dieren die naar Nederland komen, kennen immers alleen het leven op straat, aan een ketting of in een asiel.



Het opvangen van een dier gebeurt op vrijwillige basis, maar je krijgt er ontzettend veel liefde en dankbaarheid van het dier voor terug. En voldoening als je ziet hoe goed je opvanghond terechtgekomen is.



Lijkt het je leuk om gastgezin te zijn bij Modestos? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl



Door: Redactie SuperDebby