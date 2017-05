Stel je vraag aan Geert Wilders #GR2018

Foto: John van der Tol

DEN HAAG - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 spreekt Omroep West met PVV-leider Geert Wilders. Hij gaat deze keer niet alleen in Den Haag en Almere meedoen aan de verkiezingen maar ook in tientallen andere plaatsen. Naast Den Haag doet hij in onze regio in 2018 mee in Zoetermeer. Wat wil jij weten van Wilders? Laat het weten aan de redactie van Omroep West en mogelijk wordt jouw vraag gesteld.





» Klik deze link als je vanuit de app jouw vraag wil insturen (nieuw scherm)



















In 2010 deed de PVV voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Den Haag en Almere waren de eerste plaatsen waar kiezers op de partij van Geert Wilders konden stemmen. De PVV werd in Den Haag toen in een klap de tweede partij met acht zetels, achter de PvdA die de grootste werd met 10 zetels. Vier jaar later , in 2014 verloor de PVV een zetel en kwam uit op zeven. De partij bleef de tweede partij van Den Haag, direct achter D66 die acht zetels kreeg.