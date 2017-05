Kappersmodellen gezocht!

DEN HAAG - Zin in een gratis nieuwe coupe? Grijp dan nu je kans!

Melissa van Vliet uit Voorschoten zit in haar laatste jaar van de kappersopleiding in Leiden. Ze heeft over twee weken haar examen, maar daarvoor is ze nog hard op zoek naar modellen. Ze heeft er namelijk wel een stuk of tien nodig. Alle vrienden en familie zijn al ingeschakeld. Ze mist vooral mannen en vrouwen die een kort kapsel willen laten knippen.



De knipbeurt is helemaal gratis, maar kan alleen op dinsdag 30 mei of woensdag 31 mei, dus je moet dan beschikbaar zijn.



Heb je interesse? Mail dan naar superdebby@omroepwest.nl of bel tijdens de uitzending naar 070 390 54 54



Redacteur SuperDebby