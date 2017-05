Deze Haagse vrouw speelt al 27 jaar Pino

Foto: ANP

DEN HAAG - De grote, blauwe vogel uit Sesamstraat kennen we allemaal wel. Maar wie zit er toch in dat pak? Het is de Haagse Renée Menschaar. Zij speelt al 27 jaar Pino.





De Haagse doet de stem van Pino ook helemaal zelf. 'Pino klinkt heel schor. Ik heb geen idee hoe ik bij dat stemmetje kwam, hij kwam gewoon', lacht ze.



Klik



Het hele verhaal van Renée zie je woensdag vanaf 17.00 uur in het programma 'Nog lang en gelukkig' op TV West. In het programma gaat Manuel Venderbos op onderzoek hoe je nog lang en gelukkig kunt leven na je pensioen.

Het pak van Pino is 2.10 meter groot. Toch is het geen zwaar pak. 'Maar wel onhandig. Het bestaat uit benen en een juk er overheen en een nek waar mijn hand in zit.'De Haagse doet de stem van Pino ook helemaal zelf. 'Pino klinkt heel schor. Ik heb geen idee hoe ik bij dat stemmetje kwam, hij kwam gewoon', lacht ze.Klik hier als je onderstaande video niet kunt bekijken.

Door: Redactie Correctie melden