Alle politieagenten in Gouda dragen bodycam

GOUDA - De politie in Gouda heeft voor alle agenten bodycams aangeschaft. Er werd al langer met de kleine camera's geëxperimenteerd in Gouda, maar sinds vorig jaar krijgen alle agenten er een mee tijdens hun dienst. 'We zijn heel positief', zegt teamchef Anouk Veenstra.

Agenten krijgen in principe tijdens iedere dienst een bodycam mee. Ze zetten de bodycam zelf aan en uit en moeten dat ook kenbaar maken. 'De camera's zijn zeer handig bij grote incidenten. Je hebt dan van alle kanten beeldmateriaal. Maar ook tijdens bekeuringssituaties of als omstanders ons filmen, zetten we de bodycam aan,' zegt Veenstra.De politie in Gouda is positief: 'In het begin was het wennen. Nog een apparaat aan je uniform en we sjouwen al zoveel mee, maar nu zijn de collega's er erg blij mee. Zeker als ze zien dat het beeldmateriaal een zaak verder kan helpen.' De beelden worden maximaal vier weken bewaard.Er wordt door de politie al langer met bodycams gewerkt, onder meer in Den Haag , Leiden en het Westland . Eind 2017 gaat er een concreet advies naar de korpsleiding over het gebruik van bodycams . 'Wij geloven in het gebruik van bodycams. Waarom andere teams er niet mee werken , weet ik niet. Daar kan ik niet over oordelen,' zegt de Goudse teamchef.Onderzoek in Amerika en Groot-Brittannië wees uit dat het aanzetten van een bodycam een reactie kan uitlokken en dat agenten met camera's daardoor vaker worden aangevallen. Ook worden vragen gesteld over privacy. De politie in Gouda evalueert deze zomer het gebruik van de camera's.