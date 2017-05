Tim en Tom Coronel doen in één auto mee aan Dakar Rally

ZWAMMERDAM - Tim Coronel rijdt volgend jaar niet meer in zijn eentje de Dakar Rally. De autocoureur uit Zwammerdam bemant met zijn tweelingbroer Tom een bolide in de zwaarste rallyrace ter wereld.

Eén keer eerder stonden ze samen in één auto aan de start van 'Le Dakar'. Dat was in 2009. In september presenteren de broers hun definitieve plannen, waaronder in wat voor wagen ze gaan rijden. Tim Coronel heeft al jaren de wens om mee te doen in een electrische auto.De reden dat ze ditmaal een duo vormen, is tweeledig. Ten eerste wil Tom Coronel niet meer solo van start gaan. Daarnaast is Tim toe aan een nieuwe uitdaging, aangezien hij dit jaar zijn droom realiseerde door met zijn broer de Dakar Rally te voltooien