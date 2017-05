Bouw Haagse studententoren begonnen

Artist impression van de woontoren. (Foto: DUWO)

DEN HAAG - De bouw van de grote studententoren aan het Leemansplein in Den Haag is dinsdag begonnen. In het nieuwe studentencomplex van studentenhuisvester DUWO komen 481 woningen.





De studio's in de toren worden 21 vierkante meter groot en krijgen een eigen keuken en badkamer met douche en toilet. De toren wordt met 22 verdiepingen zo'n 71 meter hoog. Op het dak komen zonnepanelen.



Starterswoningen



De toren wordt ook nog eens betaalbaar: alle woningen hebben een prijs onder de huurtoeslaggrens voor studenten tot 23 jaar.



De studententoren moet klaar zijn in 2018. Naast de studentenflat komen er ook twee andere torens op het Leemansplein met 120 starterswoningen.



