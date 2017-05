VVD: ook gezinnen moeten in een Haagse Airbnb kunnen

DEN HAAG - Airbnb’s in Den Haag moeten ook onderdak kunnen gaan bieden aan gezinnen. De regel dat er maximaal vier mensen mogen overnachten, dient te worden afgeschaft, vindt de VVD in de Haagse gemeenteraad.

Reden voor het pleidooi van Raadslid Martin Wörsdörfer is dat Den Haag steeds populairder wordt onder toeristen, er worden steeds meer overnachtingen geboekt. ‘Dat gaat de goede kant op. Ik ben er trots op dat er zoveel mensen naar onze mooie stad willen komen.’Tegelijkertijd wil hij voorkomen dat er net als in sommige andere steden overlast ontstaat door toeristen die via Airbnb kamers boeken. Dus moet er voordat Den Haag echt wordt overspoeld goede regels worden opgesteld . Dat heeft twee kanten, zegt hij. Het liefst zou hij zien dat de regels voor hotels worden versoepeld, zodat ze goed kunnen concurreren met Airbnb. ‘Dat zou het mooiste zijn.’En als dat toch niet mogelijk is, moeten er goede regels komen voor mensen die kamers gaan verhuren via Airbnb. Een ervan zou kunnen zijn dat als je zelf niet echt in een huis woont, je ook geen kamers mag verhuren via de site. ‘We moeten goed oog hebben voor de mogelijke overlast die ontstaat,’ zegt de liberaal, die aanstaande donderdag afscheid neemt als raadslid in Den Haag, omdat hij Kamerlid is geworden. ‘We willen geen problemen als in Amsterdam. En bovendien hebben de hotels daar recht op.’Omgekeerd geldt hetzelfde, vindt Wörsdörfer. Ook onterechte regels voor Airbnb moeten worden afgeschaft. Een ervan is dat in een Airbnb niet meer dan vier mensen mogen overnachten. ‘Een gezin met drie kinderen - zoals het mijne - is dan dus aangewezen op een hotel, dat lijkt mij onterecht. Dat criterium ziet de VVD graag vervallen’, stelt hij.