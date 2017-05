Brand blijft bewoners Cornelis van der Lijnstraat achtervolgen

DEN HAAG - Bewoners van de Cornelis van der Lijnstraat in Den Haag hebben nog altijd last van de gevolgen van een brand in november 2016. Tijdens de rechtszaak dinsdag blijkt dat een aantal nog altijd kampt met angsten, stress en slapeloze nachten heeft. Ook zijn ze boos op de bewoner die het vuur aanstak, de 27-jarige Benjamin van der S.

Van der S. keek met een strakke blik naar de rechter, achter hem zat zijn familie. De verdachte heeft last van psychische problemen. In de periode voorafgaand aan de brand ging het steeds slechter met hem.In zijn slachtofferverklaring vertelde zijn onderbuurjongen dat hij vaak bij Van der S. langs ging, 'om een sigaretje te roken of gezellig te kletsen.' Hij vertelde ook hoe hij zag dat zijn bovenbuurjongen steeds verder in de knoop kwam door zijn psychische problemen en zijn drugsgebruik.Van der S. hoorde stemmen. Hij dacht dat hij afgeluisterd werd, en begon in complotten te denken. Op een dag klopte de verdachte aan bij zijn ouders denkend dat hij doelwit was van de NASA. Zij wilden hem bestralen, dacht hij. Met aluminiumfolie op zijn hoofd verschool hij zich in de schuur.Een maand voor de brand was Van der S. in een psychose beland. 'Ik had last van stemmetjes , die mij opdrachten gaven.' Die stemmen droegen hem ook op zijn huis schoon te maken omdat hij via de meubels en de ramen langzaam vergiftigd zou worden.Van der S. deed dat door een emmer te vullen met water en veel spiritus. Hij begon met de ramen en daarna aan de meubels. 'De muren ook vroeg de rechter? Maar daar was Van der S. niet aan toe gekomen. Want toen hij besloot een sigaretje op te steken ging het mis. Het vuur greep snel om zich heen. Van der S. liep brandwonden op aan handen en voeten. Op dat zelfde moment lag zijn onderbuurjongen te slapen in een blokhut in de tuin van zijn ouders. Hij werd wakker van een knetterend geluid. 'Overal sloegen de vlammen uit'. In alleen een broek vluchtte hij de straat op.Acht huizen raakten beschadigd door het vuur. De onderburen vertelden in de rechtszaal dat hun huis net was opgeknapt. 'We hadden negen maanden geklust, in tien minuten was alles weg.' Zes woningen bleken voor lange tijd onbewoonbaar . Bewoners moesten naar hotels en naar noodwoningen. Sommigen zijn pas twee weken terug in hun huis. Maar de angst is er nog: 'We branden nooit meer kaarsjes, we zijn bang voor vuur''De verdachte heeft geen idee wat hij ons heeft aangedaan', zegt een van de gedupeerden. Van der S. heeft spijt zegt hij, aan het eind van de zitting bood hij excuses aan, 'ik was ernstig ziek'. Het Openbaar Ministerie onderschrijft dat.Volgens hen was Van der S. ten tijde van de brand ontoerekeningsvatbaar. De officier van justitie wil dan ook dat de verdachte een jaar behandeld zou worden op een gesloten afdeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Op 30 mei doet de rechter uitspraak.