Geen terras voor Henk Patat: fietschaos aan de kust

DEN HAAG - Chaos op het voetpad bij de strandopgang op de hoek van de De Savornin Lohmanlaan en Laan van Poot in Den Haag. Sinds Henk Patat daar geen terras meer bij zijn frietkraam mag zetten, staat de stoep vol met fietsen, brommers en scooters. En daardoor wordt het voetpad geblokkeerd.

De frietkraam van de befaamde Haagse ondernemer Henk Patat staat al vijftig jaar op deze plek. Al die jaren stonden er ook tafeltjes en stoeltjes naast het uitgiftepunt. Maar enige tijd geleden besloot de gemeente dat dit niet meer was toegestaan. Wel werd een bankje geplaatst.Het gevolg is echter dat de plek naast de snackkraam nu wordt gebruikt als parkeerplaats. ‘Daardoor is er een probleem ontstaan voor voetgangers, kinderwagens, invalide mensen enzovoort’, aldus Henk van der Wulp, alias Henk Patat zelf.Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad is het met hem eens. ‘Dit is natuurlijk niet de bedoeling’, aldus raadslid Rachid Guernaoui. Hij wil dat de gemeente in gesprek gaat met Henk Patat om het terrasje weer mogelijk te maken, zodat de ondernemer dan ook kan zorgen dat de strandopgang op drukke zomerse dagen weer toegankelijk wordt. ‘Het is veel beter dat mensen hun (brom)fiets in de fietsenstalling achter de kiosk plaatsen, zodat er een einde komt aan de chaos.’De partij wil eveneens opheldering over de kosten van het plaatsen van het bankje. Want er zijn berichten dat dit veel geld heeft gekost.