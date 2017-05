Mondriaan na 125 jaar weer te zien

DEN HAAG - Een bijzondere aanwinst voor het Gemeentemuseum in Den Haag. Een in 1891 door Piet Mondriaan geschilderde mand met appels wordt na 125 jaar voor het eerst weer voor publiek zichtbaar. Het museum heeft het in langdurig bruikleen gekregen van de eigenaar en presenteert het binnenkort op de expositie De ontdekking van Mondriaan.

Het schilderij is een van de eerste stillevens van de destijds 19-jarige Mondriaan en vrij traditioneel. In april 1892 is het éénmalig geëxposeerd bij Kunstenaarsvereniging Kunstliefde te Utrecht. Het was de eerste keer dat hij iets tentoonstelde en hij kreeg er meteen positieve reacties op. Daarna belandde het in een privécollectie.De tentoonstelling De ontdekking van Mondriaan gaat begin juni open en omvat zo'n driehonderd werken van Mondriaan plus brieven, foto’s en persoonlijke spullen en een reconstructie van Mondriaans Parijse atelier.Dit hele jaar wordt het 100-jarige bestaan van de Nederlandse kunstbeweging De Stijl gevierd. Piet Mondriaan was daarbij het grote voorbeeld. Er wordt veel aandacht besteed aan het jubileumjaar. Zo konden Hagenaars smullen van een levensgrote Mondriaantaart en kregen verschillende Haagse gebouwen een 'Mondriaan-look' , waaronder het stadhuis Ook is tot 21 mei de tentoonstelling 'Piet Mondriaan en Bart van der Leck' te bekijken in het Gemeentemuseum. Vanaf 3 juni opent de nieuwe tentoonstelling.