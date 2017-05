Hoofdofficier Nieuwenhuizen: 'Een site als GeenStijl zou geen recht van leven moeten hebben'

DEN HAAG - Bart Nieuwenhuizen, hoofdofficier van justitie in Den Haag, vindt de oproep van GeenStijl om een Volkskrant-journaliste te overladen met seksistische 'complimenten', mogelijk strafbaar. Dat zegt hij dinsdagavond in het tv-programma Brandpunt. Ook vindt hij dat 'dit soort sites geen recht van leven zouden moeten hebben op internet.'

'Ik denk dat het hier op het eerste gezicht om belediging of opruiing door GeenStijl gaat. En dat zijn strafbare feiten,' zegt Nieuwenhuizen in de uitzending . Afgelopen week ontstond een hoop commotie rond de website van GeenStijl. Een artikel waarin werd opgeroepen tot 'seksistische complimentjes' aan het adres van een Volkskrant-journaliste leidde tot een stortvloed aan beledigingen. Adverteerders trokken zich terug van de site en een golf van verontwaardiging barstte los.Volgens Nieuwenhuizen is de actie van de website 'buitengewoon smakeloos'. 'We willen een samenleving hebben die zo fatsoenlijk is dat dit soort grofheden vanzelf verdampen en dit soort sites geen recht van leven zouden hebben op het internet. Dat zou het mooiste zijn.'Nieuwenhuizen schrijft een keer in de twee weken een column voor Omroep West. Zo noemde hij begin mei Rapper Boef nog een 'pannenkoek' en 'konijnenbijter'. Aanleiding was dat de rapper in Zoetermeer een politieauto vernielde en daar foto's van op social media plaatste.