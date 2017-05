Container Keith Haring niet verkocht tijdens veiling, maar daarna wel

DEN HAAG - Tijdens de veiling zelf bleef het angstvallig stil in het Haagse veilinghuis Venduehuis, maar tijdens de zogeheten 'aftersale' sloeg een verkoper alsnog toe. De grote zeecontainer van de Amerikaanse kunstenaar Keith Haring is dinsdagavond verkocht voor 'ruim boven een miljoen euro'.

'Zo gek kan het soms gaan tijdens een veiling', lacht Peter van Beveren van het Venduehuis. 'Er waren tijdens de veiling wel geïnteresseerden, maar niemand gaf het startschot. Internationale bieders bleven stil aan de lijn.' Een tegenvaller dacht Van Beveren, maar een paar telefoontjes later tijdens de aftersale was er toch goed nieuws te melden. 'Dat is dan een spel tussen bieder en eigenaar, die soms wat water bij de wijn moet doen, maar uiteindelijk is de container verkocht voor ruim boven een miljoen euro.'De container werd door de kunstenaar in 1987 beschilderd in Knokke en moest eigenlijk tussen de anderhalf en twee miljoen euro opbrengen. De container werd gebruikt voor de opslag van surfplanken. Haring had een dag nodig om het kunstwerk te maken. Op de container schilderde hij zwemmers en surfers die uit de bek van een zeemonster komen. Het Venduehuis had een replica laten maken die te zien was voor potentiële kopers.