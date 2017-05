Zorgen bij ondernemers in Delft om mysterieuze investeerder

DELFT - Ondernemers in de Kromstraat in Delft zijn erg bezorgd over de verkoop van vijf panden in de gezellige en levendige horecastraat. Maandag werd bekend dat de gemeente Delft de panden in de straat heeft verkocht aan een koper op Curaçao. Waarom hij, wie het is, wat nu en welke gevolgen dat heeft is voor duidelijk.

De Kromstraat in Delft heeft een bewogen geschiedenis. In 2006 kocht gemeente Delft samen met Vestia de panden om ze uit handen te krijgen van een vastgoedmagnaat. In die tijd werd het straatje in het centrum ook wel 'De Gazastrook van Delft' genoemd. Een eng, vervallen steegje met veel criminaliteit.



Het doel was om de Kromstraat van no-go-area weer om te toveren tot fijne uitgaansstraat. Een groepje Delftenaren waaronder Nina Voets begon met het huren van panden en maakte er in een paar jaar een bruisend, populairstraatje van. Vol cultuur, optredens en feesten.



Bod van tafel geveegd



Het pand waar Nina Voets haar club Ciccionina heeft, is dus nu in handen gekomen van een belegger. Nina vreest dat de nieuwe eigenaar de huren flink zal opschroeven en is met name niet te spreken over de communicatie met de gemeente Delft. ‘En weet je wat helemaal raar is,’ vertelt de onderneemster ‘wij hebben met een aantal ondernemers ook een bod gedaan op de panden en waren al in onderhandeling en dat is dus met een pennenstreek van tafel geveegd.'



De gemeente Delft heeft laten weten dat ondernemers zich geen zorgen hoeven te maken. Volgens de woordvoerder heeft de koper goede intenties met de panden en is hij blij met het positieve imago wat is opgebouwd. Binnenkort neemt de koper contact op met de ondernemers. Of de huren enorm omhoog zullen gaan is vooralsnog niet bekend.



