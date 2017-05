Brand in seniorencomplex Delft, meerdere huizen ontruimd

Foto: Regio15

DELFT - In een seniorencomples aan de Chopinlaan in Delft heeft in de nacht van dinsdag op woensdag brand gewoed. Het vuur brak rond 2.15 uur uit. Meerdere woningen zijn door hulpverleners ontruimd.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat de brand rond 3.00 uur geblust was. Tóch is besloten om bewoners te evacueren, omdat er sprake is geweest van veel rookontwikkeling. 'We hebben daarom extra mensen opgeroepen, zodat we de bewoners snel en veilig uit de woningen kunnen krijgen.'



Mensen die hun huis hebben moeten verlaten, zijn opgevangen in een naastgelegen verpleeghuis. Volgens de brandweer is niemand gewond geraakt, maar een aantal bewoners is wel in een ambulance nagekeken op rookinhalatie.