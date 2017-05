Veel rook bij brand in transformatorstation Wateringen

Foto: Regio15

WATERINGEN - In een transformatorstation op de Laan van Wateringse Veld in Wateringen woedt op dit moment brand. Daarbij komt veel rook vrij die in de omgeving goed is te zien. Hoe het vuur kon ontstaan is nog niet bekend.

Het gaat om een transformatorstation van elektriciteitsbedrijf TenneT. Bij het blussen van de brand gaan brandweermensen extra voorzichtig te werk, zegt een woordvoerder. 'Het moet eerst veilig zijn en daarna kunnen we pas echt gaan blussen.'



Medewerkers van TenneT hebben een gedeelte van de elektriciteit afgesloten, maar volgens de brandweerwoordvoerder lijkt het erop dat dat vooralsnog geen gevolgen heeft voor de levering van stroom.