Haagse Q-Parkgarages in Amerikaanse handen

Q-Park heeft in Den Haag twaalf parkeergarages. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Q-Park, de Nederlandse uitbater van parkeergarages, komt in Amerikaanse handen. Investeringsmaatschappij KKR neemt het bedrijf over, meldt persbureau Reuters. Q-Park heeft in Den Haag twaalf parkeergarages.

KKR zou ongeveer twee miljard euro hebben geboden om Q-Park in handen te krijgen. Daarmee werden de Australische investeerder Macquarie en enkele grote Chinese partijen afgetroefd.



Het bedrijf is nu nog in handen van veelal Nederlandse institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars.







