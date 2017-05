Westwekker: miljoen voor Haring tijdens aftersale en eigenaar sokkenfabriek verdacht van witwassen

DEN HAAG - Een mooie eer voor Maurice Steijn. De Hagenaar leidde de voetballers van VVV-Venlo dit jaar naar de titel in de Jupiler League en werd hiervoor gisteren beloond met de Gouden Stier. Er was ook succes voor het Haagse veilinghuis Venduehuis, waar een Keith Haring-container voor een topbedrag van de hand ging. Al duurde het wel even...

Tijdens de veiling zelf bleef het angstvallig stil in het Haagse veilinghuis Venduehuis, maar tijdens de zogeheten 'aftersale' sloeg een verkoper alsnog toe. De grote zeecontainer van de Amerikaanse kunstenaar Keith Haring is gisteravond verkocht voor 'ruim boven een miljoen euro'.Bart Nieuwenhuizen, hoofdofficier van justitie in Den Haag, vindt de oproep van GeenStijl om een Volkskrant-journaliste te overladen met seksistische 'complimenten', mogelijk strafbaar. Dat zei hij gisteravond in het tv-programma Brandpunt. Ook vindt hij dat 'dit soort sites geen recht van leven zouden moeten hebben op internet'.De Haagse politie heeft 100.000 euro en vele andere kostbaarheden in beslag genomen bij een mede-eigenaar van een sokkenfabriek. De man wordt verdacht van witwaspraktijken, maar is niet aangehouden.Chaos op het voetpad bij de strandopgang op de hoek van de De Savornin Lohmanlaan en Laan van Poot in Den Haag. Sinds Henk Patat daar geen terras meer bij zijn frietkraam mag zetten, staat de stoep vol met fietsen, brommers en scooters. En daardoor wordt het voetpad geblokkeerd.Hagenaar Maurice Steijn is gisteren uitgeroepen tot beste trainer in de Jupiler League. Steijn kroonde zich dit voetbalseizoen met VVV-Venlo tot kampioen van de eerste divisie.De dag begint met weinig wind. In de loop van de ochtend waait het zwak tot matig, uit het oosten of zuidoosten. Met maxima van 26 of 27 graden wordt het zomers warm. In de loop van de avond krijgen we meer bewolking en gaat het ook regenen. De wind ruimt vannacht naar zuidwesten en de minima komen uit rond de 14 graden.In het programma 'Nog lang en gelukkig' op TV West gaat Manuel Venderbos op onderzoek hoe je nog lang en gelukkig kunt leven na je pensioen. In de aflevering van vandaag een gesprek van Renée Menschaar. Zij speelt al 27 jaar Pino in Sesamstraat. 'Nog lang en gelukkig' is vanaf 17.00 uur ieder uur te zien op TV West.