Drie dagen feest door Parkpop Downtown

DEN HAAG - Jaskelis, Forever Saturday en Def Americans zijn drie van de bands die tijdens het nieuwe Haagse festival Parkpop Downtown optreden. Met de bekendmaking van deze line-up is het 'popweekend' compleet.

Op vrijdagavond kun je in de Haagse binnenstad naar Parkpop Downtown. Zaterdag kun je naar Night at the Park en zondag gaat het helemaal los met Parkpop in het Haagse Zuiderpark.'Het programma van Parkpop Downtown is des Parkpops': breed en voor ieder wat wils. Gearriveerde artiesten en aanstormend talent wisselen elkaar af, net als de snoeiharde rock, rauwe urban, een vleugje hiphop, indiepop en nostalgie', aldus organisator Ducos. Parkpop Downtown is grotendeels gratis toegankelijk; alleen voor de grote zaal van het Paard moet een kaartje worden gekocht.