Akzo probeert onrust over windmolens weg te nemen

SASSENHEIM - Om de onrust weg te nemen over de plannen om twee windmolens te plaatsen bij de fabriek van Akzo Nobel in Sassenheim, organiseerde het bedrijf dinsdagavond een informatiemarkt.

Akzo wil met het plaatsen van windmolens haar landelijke duurzaamheidsdoelstelling halen. Maar met een hoogte van 171 meter zouden de molens bij Sassenheim bijna net zo hoog worden als de Rotterdamse Euromast en dat is de omwonenden te gortig.'Ik denk dat het geen goed idee is dat Sikkens Experience Center - het onderdeel van Akzo dat daar zit - voor zijn eigen energievoorziening gaat zorgen ten koste van een hoop milieuschade in de buurt', betoogt een buurtbewoner.Ook de PvdA-afdeling Teylingen is kritisch. 'Wij zijn vóór windmolens maar dan wel molens die passen in de omgeving', benadrukt Joost van Doesburg. 'De specifieke technische gegevens zijn ons nog altijd niet duidelijk.'Akzo Nobel wil met een werkgroep van omwonenden samen zitten om een definitief ontwerp voor de windmolens op te stellen. 'Wij gaan het plan indienen en hopen dit met de steun van zoveel mogelijk mensen te realiseren', vertelt Peter van Boesschoten van Akzo Nobel. 'Vanaf dat moment gaat de vergunningsaanvraag lopen. Die hopen we in de tweede helft van dit jaar in te dienen.' In theorie zouden de windmolens dan in het voorjaar van 2019 in Sassenheim kunnen staan.