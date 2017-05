'Hang als eerbetoon aan Aad van der Luit Leidse vlag halfstok'

LEIDEN - De Leidse vlag moet vandaag, op de dag van de uitvaart van Aad van der Luit, in heel Leiden halfstok. Dat vindt fotograaf en columnist Emile van Aelst. Hij zou dat een mooi eerbetoon vinden aan een man die zo sterk met de stad verbonden was. Van der Luit overleed vorige week aan de gevolgen van een hartstilstand.

'Kunnen we niet als stad nog iets groter afscheid nemen?', vraagt van Aelst zich afgelopen weekend af. ‘En toen dacht ik we hebben zo’n mooie Leidse vlag, Aad was puur Leids , en het lijkt me gewoon mooi om in heel Leiden die vlag halfstok te hangen.’Voor zover bekend is dat nog niet eerder gebeurd. De Leidse vlag is vooral te zien op 3 oktober als het Leids Ontzet gevierd wordt. Van Aelst hoopt dat ook de gemeente Leiden meedoet, en dat de vlag ook op het stadhuis halfstok gaat. 'Hij zat tenslotte ook jaren in de gemeenteraad voor D66'.Vanmiddag kan Leiden massaal afscheid nemen van Aad van der Luit. Dan wordt vanaf 13.00 uur in de Vijf Mei-hal de uitvaartdienst gehouden die live wordt uitgezonden door Omroep West, zowel op televisie als op internet.