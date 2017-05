ADO Den Haag en Ruben Schaken uit elkaar

DEN HAAG - ADO Den Haag en Ruben Schaken gaan uit elkaar. Het contract van de 35-jarige vleugelaanvaller wordt niet verlengd.

Schaken kwam in de zomer van 2015 transfervrij naar ADO. De afgelopen twee seizoenen kwam hij 54 competitiewedstrijden in actie. Daarin scoorde hij drie keer.Afgelopen week liet Schaken in een interview aan Omroep West weten nog niet te willen stoppen met voetballen. 'Ik wil nog één jaar knallen, het liefst in de eredivisie. Er is ook interesse uit het buitenland, maar het totale plaatje moet wel kloppen.'