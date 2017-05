Ter Leede en Noordwijk kunnen borst natmaken in nacompetitie

Jonathon Robertson van Ter Leede baalt (foto: Orange Pictures)

REGIO - Ter Leede en Noordwijk moeten vol aan de bak in de nacompetitie. Beide ploegen verloren dinsdag hun eerste wedstrijd in strijd om promotie naar de derde divisie. Winst is volgende week in de returns noodzakelijk om een ronde verder te komen en nog een kans te maken.

Op bezoek in en bij Staphorst ging Ter Leede teleurstellend met 2-0 onderuit. De Sassenheimers begonnen met een 1-0 achterstand aan de tweede helft, maar waren dichtbij de gelijkmaker. Toen twee lichtmasten weigerden aan te gaan, werd het duel voor een half uur gestaakt. Het deed de ploeg niet veel goeds, want het zag de gastheren na de hervatting uitlopen naar 2-0.



Noordwijk kwam tegen DOVO op eigen veld drie keer op achterstand, maar vocht zich tweemaal goed terug door goals van Tjeerd Westdijk. De rood-witten slaagden er niet in een derde doelpunt te maken. In de blessuretijd was Noordwijk wel dichtbij, maar een behoorlijke kans op de gelijkmaker werd gemist: 2-3.



