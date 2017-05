LIVE: Uitvaart Leidenaar Aad van der Luit

Aad van der Luit naast D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold. (Foto: ANP)

LEIDEN - Bekijk hier de live-beelden van de uitvaart van Aad van der Luit. Van der Luit was bekend in Leiden. Niet alleen in de Leidse politiek als raadslid en woordvoerder van sport, maar ook vanwege zijn dagelijkse bezoek aan Vooraf en Toe en zijn columns. Hij is 71 jaar oud geworden.