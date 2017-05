200 Haagse pubers naar ontwikkelingslanden via bijzonder project hockeyclub HDM

Foto: Youth Academy Foto: Youth Academy Foto: Youth Academy Foto: Youth Academy

DEN HAAG - In 15 jaar tijd hebben al 200 kinderen uit Den Haag mee kunnen doen aan bijzondere projecten in ontwikkelingslanden. Dat kon via de Youth Academy van de hockeyclub HDM. Donderdag viert de Youth Academy haar derde lustrum. Via de Academy kan de jeugd kennismaken met vrijwilligersprojecten.

Dat de jeugd kennismaakt met ontwikkelingslanden is belangrijk, zegt Susanne Keulaerds van HDM. ‘Want na terugkeer zijn ze heel veel mooie ervaringen rijker en hebben ze kunnen zien hoe het er in een ontwikkelingsland aan toe gaat door er te wonen en te werken.’



Elke zomervakantie gaan jongeren van de Youth Academy in kleine groepjes van 4 tot 6 kinderen per project 3 weken op werkvakantie in Afrika, Zuid-Amerika of Azië. Daar werken ze vervolgens actief mee aan vrijwilligersprojecten.



Goed voorbereid





De kinderen hebben in de maanden voorafgaand voor hun uitzending allerlei activiteiten moeten verrichten en workshops moeten volgen, zodat ze echt goed voorbereid zijn op hun vertrek.



‘En als ze terugkomen zie je dat ze veranderd zijn. Ze realiseren zich dan dat ze het hier wel erg goed hebben’, zegt Keulaerds.