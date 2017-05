Nog geen mega-Jumbo in Naaldwijk; bestemmingsplan vernietigd

Foto: artist impression De Rentmeester

NAALDWIJK - Er komt voorlopig geen grote Jumbo Foodmarkt naast het winkelcentrum De Tuinen in Naaldwijk.Het bestemmingsplan De Rentmeester en de door de gemeente Westland verleende omgevingsvergunning zijn door de Raad van State vernietigd. De Raad van State concludeert onder meer, dat de actuele regionale behoefte aan de voorziene supermarkt niet deugdelijk is onderzocht.

Tegen het bestemmingsplan was bij de Raad van State beroep ingesteld door de eigenaar van winkelcentrum De Tuinen, vijf winkeliers die buiten De Tuinen gevestigd zijn en door bewoners van naburige appartementencomplexen.



Volgens de winkeliers zou de Jumbo klanten bij hen wegtrekken waardoor leegstand in het centrum zou dreigen. De eigenaar van winkelcentrum De Tuinen vindt dat er al genoeg voorzieningen zijn, temeer omdat er ook een Dirk supermarkt komt in het oude V&D-pand. De bewoners van de appartementen zijn bang dat de Jumbo teveel drukte zou veroorzaken.