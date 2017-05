Vrijgelaten verkrachter van drie tienermeisjes opnieuw de fout in, nu TBS geëist voor kinderporno

Archieffoto

SCHOONHOVEN - Tegen een man uit Schoonhoven die in het verleden meermalen voor ernstige zedendelicten is veroordeeld en opnieuw in de fout is gegaan, heeft de officier van justitie woensdag TBS met dwang geëist. Hij werd eerder veroordeeld voor drie gewelddadige verkrachtingen van tienermeisjes en kreeg daarvoor ook al TBS. Bij een huiszoeking in september vorig jaar bleek dat hij opnieuw in de fout is gegaan.

De man kwam in 2013 onder voorwaarden vrij, na de veroordeling voor de verkrachtingen in 2000, 2002 en 2003. Daarvoor kreeg hij ook al TBS. Blijkbaar was hij uitbehandeld, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. 'Hij heeft eerst een straf van zes jaar uitgezeten en kreeg daarna een TBS behandeling. Het is dan een de psycholoog van de instelling om te bepalen in hoeverre je bent uitbehandeld', zegt hij.



Volgens de officier van justitie is hij vlak na zijn vrijlating vrijwel meteen begonnen met het verzamelen van kinderporno. Bij een huiszoeking werden in september vorig jaar tientallen foto's en honderden films aangetroffen. Daaruit bleek dat hij nog altijd interesse heeft in gewelddadige seks met jonge meisjes.



'Erger voorkomen'



De officier van justitie is ervan overtuigd dat de aanhouding van de man erger heeft voorkomen. Uit onderschepte gesprekken met zijn vriendin, die inmiddels is overleden, bleek dat de twee het geregeld hadden over het krijgen van een eigen kindje en over hoe ze dat zouden misbruiken.



Ook zou hij in een telefoongesprek hebben gezegd dat hij in de vakantie 'er wel eentje uit elkaar wilde trekken voor haar neus', zo meldt het Openbaar Ministerie.



Kans op herhaling groot



Volgens de psycholoog en de psychiater is de man verminderd toerekeningsvatbaar. Zij achten de kans op herhaling groot tot zeer groot. Ook de reclassering is bang dat de pedoseksueel in herhaling valt en adviseert langdurige TBS met dwang.



De Schoonhovenaar gebruikte drugs en bezocht seksfeesten. Volgens justitie is dit zorgwekkend, omdat zijn eerdere behandeling 'er juist op gericht was zijn seksuele impulsen te beheersen.'



Cel en TBS geëist



Volgens de officier van justitie is er geen andere mogelijkheid dan langdurige TBS met dwang op te leggen. 'De samenleving dient maximaal tegen herhaling beschermd te worden. Verdachte vormt een groot gevaar', aldus de officier van justitie.



Voordat de man opnieuw een TBS behandeling krijgt, moet hij wat betreft de officier eerst anderhalf jaar de cel in, voor het maken en verspreiden van kinderporno. De rechter doet over twee weken uitspraak.