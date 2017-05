Nieuw plan PVV: werklozen en banen beter aan elkaar koppelen

Werklozen zoeken vacatures

DEN HAAG - De gemeente moet werklozen beter gaan koppelen aan de banen. Daarvoor dient een CV-bank te worden opgericht. Werkzoekenden kunnen zich hier dan gratis inschrijven met opgave van hun kennis en vaardigheden. Voor werkgevers wordt het zo makkelijk om hierin een match te vinden. Een digitale snelweg, die vraag aan aanbod koppelt.

Dat staat in een initiatiefvoorstel van de PVV in de Haagse gemeenteraad dat woensdag wordt ingediend. De grootste oppositiepartij in de raad wijst erop dat er op dit moment sprake is van ruim 46.000 vacatures in de stad, terwijl er ook 27.000 mensen in de bijstand zitten.



Onder meer in horeca, industrie, groothandel, ICT, bouw en vervoer & opslag is veel werk, aldus PVV-raadslid Elias van Hees, die het voorstel schreef. 'Er zijn dus banen, er zijn meer vacatures dan bijstandsgerechtigden, maar ondanks het hoge aantal werklozen is er geen match. Dit initiatiefvoorstel heeft als doel die te laten plaatsvinden tussen werkgever en werknemer.’



Kostbaar en onnodig



Volgens hem kan er zo een einde komen aan de situatie dat Den Haag niet beschikt over een gemeentelijk overzicht van werkzoekenden die eenvoudig te raadplegen is door werkgevers. Van Hees: ‘De PVV wil deze kostbare en onnodige situatie voor zowel de gemeente, de Haagse belastingbetaler als de uitkeringsgerechtigde een halt toeroepen.’



De PVV stelt voor dat er eerst een proef wordt gehouden met het nieuwe systeem. Dit door een CV-bank op te richten voor 2500 bijstandsgerechtigden, waarbij de Haagse werkzoekenden en werkgevers kunnen matchen.



Doorstromen



De grootste oppositiepartij ziet een groot aantal voordelen van de nieuwe werkwijze. ‘Werkgevers in Den Haag, bijvoorbeeld in de horeca- en toerismesector zullen hoogstwaarschijnlijk gemakkelijker geschikt personeel vinden. Ook zal dit personeel bekend zijn in de stad en met de stad, wat een pré is,’ aldus Van Hees.



Daarnaast kunnen Haagse bijstandsgerechtigden werkervaring opdoen en als het mee zit bij geschiktheid doorstromen naar een vaste aanstelling. ‘Dit zal leiden tot minder uitgaven en tegelijkertijd geeft dit perspectief aan mensen die momenteel helaas niet aan de bak komen, terwijl er wel degelijk vacatures zijn’.



Door: Redactie Correctie melden