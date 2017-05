Flat in Alphen ontruimd om rookbom: maker explosief op vrije voeten

De uitgebrande flat aan de Saffierstraat in Alphen aan den Rijn (Foto: John van der Tol)

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Haagse rechtbank heeft woensdagmorgen de Alphenaar (33) vrijgelaten die op 18 december een rookbom liet afgaan in zijn woning op de tiende etage van een flat aan de Saffierstraat. De hele flat moest destijds worden ontruimd. De bewoners van drie verdiepingen moesten de nacht elders zien door te brengen.

De Alphenaar zelf werd na de explosie aangehouden. Hij had nieuwjaarsvuurwerk willen maken met kaliumnitraat en verwarmde suiker maar het ging mis. Zelf raakte hij gewond aan zijn gezicht. Tijdens een eerste zitting bij de rechtbank bekende de verdachte vanmorgen dat hij schuldig was aan de ontploffing.



Hij wil alle slachtoffers nadrukkelijk zijn excuses aanbieden. Volgens zijn advocaat mr. K. Lans heeft hij inmiddels ook al een excuusbrief geschreven aan alle flatbewoners, een stuk tweehonderd. 'Soms kwamen daar hartverwarmende reacties op van bewoners, zo van: sterkte joh', aldus de advocate.



Niet alleen brandstichter, ook drugsdealer





De politie vond ook nog drugs in de woning, xtc en speed. Het OM verwijt de Alphenaar nu afgezien van de brandstichting dat hij ruim tien jaar gedeald heeft. Een klant legde daar een belastende verklaring over af. De verdachte ontkent dat hij de drugs heeft gedeald. Alleen dat hij aan vrienden heeft doorgeleverd. Mag ook, wist de aanklaagster: 'Al geef je gratis weg, dan is het nog dealen.'



Op 4 juli vindt de inhoudelijke behandeling van de strafzaak plaats. Dan zullen twaalf gedupeerden met schadevergoedingseisen komen. De Alphenaar zat vijf maanden in voorarrest. De rechtbank heeft hem nu laten gaan, zodat hij persoonlijke zaken kan gaan regelen.



Huilen om vrijlating



Hij mag van de rechtbank niet in de Saffierstraat komen, en moet zich aan aanwijzingen van de reclassering houden. Zijn advocaat had om de voorlopige vrijlating gevraagd: 'De detentie valt mijn client heel zwaar'. De Alphenaar huilde toen hij hoorde dat hij vrij kwam. Hij trekt bij zijn stiefvader in Gouda in.