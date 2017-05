Lastige avondspits: A13 tijdelijk dicht na ongeluk, A4 heel druk

DEN HAAG - De A13 (Den Haag richting Rotterdam) is woensdagmiddag enige tijd dicht geweest vanwege een ongeluk met een bus bij het Kleinpolderplein. De afsluiting van de weg zou eerst tot 16.45 uur duren, maar de A13 kon even voor 16.00 uur weer open, meldt de ANWB.

'Daar gaat de avondspits last van ondervinden', meldt een woordvoerder van de ANWB eerder over de afsluiting. Het verkeer kon vanaf Den Haag omrijden via het nieuwe gedeelte van de A4 en de A20. Maar ook daar was het erg druk.