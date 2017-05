HTM gaat met bus rijden die stroom van de tram krijgt

Een bus zoals die in Wenen rijdt en straks bij de HTM. Foto: Siemens

DEN HAAG - De HTM gaat vanaf volgend jaar met elektrische bussen rijden. En dat wil het Haagse openbaar vervoersbedrijf op een revolutionaire manier doen.Niet met een trolley-bus zoals ze in Arnhem kennen, maar het heeft er wel iets van weg.

De bus gaat niet zoals een elektrische auto aan het stopcontact maar maakt met een beugel contact met de bovenleiding van de tram. Binnen een paar minuten is de bus opgeladen voor zijn rit door de stad en gaat de stroomafnemer weer naar beneden. Volgens de HTM is deze techniek veelbelovend en een stuk goedkoper dan de bouw van een laadstation in een straat.



Deze zich als tram gedragende bus rijdt op 29 mei op proef door Den Haag en de HTM laat op die dag zien hoe de techniek werkt. Tot nu toe rijdt deze bus maar in één andere stad in de wereld, namelijk in Wenen.



Nieuwe buslijn naar Norfolk-terrein



Volgend jaar gaan er acht elektrische bussen rijden op een nieuwe lijn 100. Deze lijn verbindt het station Den Haag Centraal via de internationale zone met het Zuiderstrandtheater op het oude Norfolkterrein in Scheveningen.



De lijn zal in ieder geval rijden tijdens de Volvo Ocean Race. Als de proeven slagen worden dit bussen die de bovenleiding van de tram gebruiken.



Wifi in alle HTM bussen



In 2025 moeten alle HTM bussen uitstoot vrij zijn zodat de luchtkwaliteit in Den Haag er op vooruit gaat. Het rijden met elektrische bussen maakt deel uit van de voorwaarden waaronder het Haagse bedrijf tot 2034 het busvervoer in de stad mag verzorgen. Het contract met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is daarvoor vandaag getekend.



Voordeel voor de reiziger: in de bussen komt WIFI en je kunt straks de rit betalen met je bankpas. Voor hetzelfde geld als nu worden er evenveel busritten uitgevoerd, maar de komende jaren kan nog wel veranderen waar en wanneer er precies bussen rijden.