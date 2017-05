Ex van zwangere Leiderdorpse vrijgesproken van doodslag

DEN HAAG - De 38-jarige Mohamed M. uit Leiderdorp is woensdag door het gerechtshof in Amsterdam vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van zijn zwangere ex-partner Nalina Bhoelai (30). Bovendien is volgens het hof niet bewezen dat hij haar in hulpeloze toestand heeft achtergelaten.

Eind juli 2014 was M. door de rechtbank in Haarlem nog veroordeeld tot zeven jaar cel . Daarbij werd hij gestraft voor het vervalsen van een bachelor- en masterdiploma. Voor dat laatste legt het hof hem wel twee maanden gevangenisstraf op. Hij heeft al ruim twee jaar in voorarrest gezeten.Het OM had in hoger beroep vijftien jaar cel geëist voor M. De advocaat-generaal achtte bewezen dat hij zijn ex en haar ongeboren kind van het leven had beroofd . Bhoelai werd eind oktober 2013 bloedend en levenloos gevonden in het trappenhuis van haar flat aan de Raaphorst in Leiderdorp.Volgens het hof is er geen technisch bewijs dat M. op dat moment daadwerkelijk daar was. Ook zijn er geen getuigenverklaringen of telefoongegevens die de stelling van het OM ondersteunen. Deskundigen konden geen doodsoorzaak aanwijzen. Zij vonden de verwondingen geen verklaring voor Bhoelai's dood Bij de rechtbank had M. aangeven dat hij wel degelijk in het trappenhuis was en probeerde zijn voormalig partner te reanimeren. De rechter vond zijn verklaring echter ongeloofwaardig. In hoger beroep voerde de Leiderdorper juist aan dat hij die fatale dag niet op de bewuste locatie was.