Van moord verdachte Bert den D. uit Benthuizen wil voorlopig vrijkomen

BENTHUIZEN - De man uit Benthuizen die sinds een half jaar vastzit voor de moord op Rose Sulaiman, wil vrijgelaten worden tot de inhoudelijke behandeling van de zaak. Zijn advocaat vroeg daar woensdag om tijdens een pro formazitting. Bert den D. zat te snikken tijdens het pleidooi.

Hij wordt verdacht van de moord op zijn Maleisische vrouw, Rose Sulaiman. De twee woonden samen met hun zoontje in Thailand. Rose verdween in november 2007. Kort erna ging Den D. terug naar Nederland. Een jaar later trof de nieuwe bewoner van het huis in Thailand een lichaam aan in de beerput naast het huis.Het coldcaseteam van de politie in Den Haag ging met de zaak aan de slag. In mei 2016 werden de resten van Sulaiman in Maleisië opgegraven en onderzocht door het NFI. Dat leidde in november vorig jaar tot de aanhouding van Den D. Sindsdien zit de man uit Benthuizen vast Volgens zijn advocaat gaat het onderzoek nog maanden duren en is het onmenselijk om Den D. zo lang vast te houden. 'Er zijn amper aanwijzingen voor moord. In het rapport van het NFI staat dat er geen beschadigingen zijn gevonden aan de botten van Rose. Er zijn geen sporen van hakken of zagen,' zegt de advocaat.Volgens het NFI is het niet uitgesloten dat ze op natuurlijke wijze is overleden . Er zijn alleen wat kleren en botten van de vrouw teruggevonden. Daar is de officier van justitie het niet mee eens. 'Rose werd gevonden in een beerput. Daar kon ze niet zelf in komen, het deksel was ook nog eens dicht en de boel was dichtgemetseld. Er is geen twijfel dat er sprake is van een misdrijf.'De advocaat van Den D. vertelde in de rechtszaal over het zoontje van de Benthuizenaar. Hij woont tijdelijk bij de ouders van een vriendje. 'Deze mensen ervaren het als een enorme belasting. Ze kunnen dit niet meer heel lang volhouden.' De jongen is inmiddels 12 jaar en mag zijn vader een keer per week in de gevangenis bezoeken. Den D. huilt als het over zijn zoon gaat.Naast het verzoek om vrijlating wil zijn advocaat ook alle beelden die Peter R. de Vries maakte in Thailand . De misdaadverslaggever maakte in 2012 een uitgebreide reportage over de verdwijning van Rose. Hij sprak met meerdere getuigen. De advocaat van Den D. denkt dat die getuigen mogelijk beïnvloed zijn en wil al het materiaal bekijken, niet alleen de beelden die zijn uitgezonden.De rechter wil een week over de verzoeken nadenken. Op 24 mei doet de rechtbank uitspraak.