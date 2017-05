COLUMN: Dat is toch niet normaal?

DEN HAAG - Begin deze week deden we invallen in meerdere panden in verband met illegale thuisprostitutie en onvergunde escortservice, waarbij uitbuiting van de vrouwen werd vermoed. En iedere keer opnieuw valt mijn mond open wat we in dit soort onderzoeken aantreffen.

De dames -vaak alleenstaande moeders- komen hoofdzakelijk uit straatarme landen, om hier in de prostitutie een tijdje flink te gaan verdienen in de hoop dat ze het geld dat ze verdienen daarna mee terug naar huis kunnen nemen. Soms kiezen ze ook bewust voor het werk. Maar waar ze niet voor kiezen, zijn de omstandigheden waaronder ze hier werken. Eenmaal in Nederland, blijkt dat dát volledig voor ze wordt bepaald.Met een simpele advertentie op internet worden de dames in de etalage gezet. Daarna moeten ze 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn. De advertentie wordt voor ze gemaakt, de afspraak wordt voor ze gemaakt, vaak komen de vrouwen zelf er pas bij de klant achter voor welke seksuele handelingen ze eigenlijk zijn besteld.En zo blijken ze beschikbaar voor alles: er wordt van ze verwacht dat ze alles doen waar de klant om vraagt. Tot gangbangs aan toe. Eenmaal uitgewerkt, slapen ze niet zelden in het bed waarin ze zojuist nog hun klanten hebben bediend.Het blijft een uitdaging om deze uitbuiting aan te pakken. We hebben de legale prostitutie in ons land goed geregeld, toch gaat het ondergronds gewoon verder. Illegale thuisprostitutie en onvergunde escortservices, het kan gewoon in elk willekeurig huis gebeuren. Wie gaat dat controleren?Van de heren prostitueebezoekers -ook wel prostituanten- hoeven we het niet te verwachten. We troffen eens een dame aan die duidelijk een geslachtsziekte had. Ik zal u de details besparen, maar de uiterlijke kenmerken waren overduidelijk, laat ik het zo zeggen. En toch had deze dame nog volop klanten. Alles voor een snelle en makkelijke wip, blijkbaar. Dat het eigen kortstondige plezier boven al het betamelijke gaat, blijkt zo helaas nog steeds een realiteit.En daarom is een buurt, een wijk zo ongelooflijk belangrijk in het opsporen van dit soort misbruik. Natuurlijk, niemand wil de bemoeizuchtige buur zijn die stiekem tussen te lamellen door gluurt. Maar daar moeten we het vaak wel van hebben. Dan zie je dat voor de zoveelste keer op een dag je buurvrouw wordt opgepikt op die nét iets te hoge hakken en dat nét iets te dellerige jurkje... Stoot je je partner aan: 'Dat is toch niet normaal?' Nee, dat is inderdaad niet normaal.Uw hoofdofficier,Bart NieuwenhuizenReageren? Stuur Bart via bartnieuwenhuizen@omroepwest.nl een bericht.Alle columns van Bart zijn gebundeld op een aparte pagina