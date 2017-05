Toch meer parkeerplaatsterrassen in Den Haag

DEN HAAG - Den Haag lijkt toch meer parkeerplaatsterrassen in de stad te krijgen. Een motie van D66 hierover krijgt donderdagavond naar verwachting voldoende steun in de Haagse gemeenteraad. Dat is tegen het zere been van wethouder Boudewijn Revis (VVD). Hij wil alleen op beperkte schaal terrassen op parkeerplaatsen toestaan.

Afgelopen zomer is in een aantal straten in Den Haag een proef gehouden voor parkeerplaatsterrassen. Op de Gedempte Gracht, de Gedempte Burgwal, het Heeswijkplein en delen van de Tramstraat, de Weimarstraat en de Koningsstraat kregen ondernemers de mogelijkheid om parkeerplaatsen tijdelijk te gebruiken als terras Slechts drie horecaondernemers in de Weimarstraat hebben zo'n terras daadwerkelijk gerealiseerd. Bovendien blijkt uit een enquête dat alleen in die straat ondernemers en bewoners 'overwegend positief' zijn over parkeerplaatsterrassen. In de andere straten waar de proef is gehouden waren zowel ondernemers als bewoners er tegen. Reden voor wethouder Revis om het aantal plekken voor parkeerplaatsterrassen niet verder uit te breiden dan de Weimarstraat.Maar D66 neemt daar geen genoegen mee . 'Het onderzoek is niet in de straten uitgevoerd waar wij graag parkeerplaatsterrassen willen', zegt D66-raadslid Daniel Scheper. 'Daarom vinden wij niet dat het onderzoek recht doet aan ons voorstel. Wij willen ondernemers in onder andere de Prinsestraat, de Thompsonlaan en de Reinkenstraat de mogelijkheid geven om in de zomermaanden juli en augustus een parkeerplaatsterras te realiseren. In die periode is het toch rustiger in de stad en zijn er minder auto's die een parkeerplek nodig hebben.'Het voorstel van D66 krijgt donderdagavond tijdens de raadsvergadering waarschijnlijk een meerderheid, want coalitiegenoten PvdA en de Haagse Stadspartij en een aantal oppositiepartijen steunen het plan. 'Het is een kans voor ondernemers want er komt meer levendigheid in de stad en winkeliers krijgen meer aanloop. Dat is goed voor iedereen', vindt Scheper.Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP is het daarmee oneens. 'Uit het onderzoek van de gemeente blijkt duidelijk dat ondernemers en bewoners geen parkeerplaatsterras willen', zegt hij. 'En dat kan ik mij goed voorstellen want er zijn minder parkeerplaatsen voor klanten van winkeliers en de druk op de leefbaarheid voor bewoners neemt toe. Stel je voor dat je zo'n parkeerplaatsterras naast je deur krijgt en ineens geconfronteerd wordt met het lawaai ervan.'Donderdagavond vergadert de gemeenteraad over de terrassen op parkeerplaatsen.