Lichaam gevonden in water aan Groenewegje in Den Haag

Archieffoto

DEN HAAG - Aan het Groenewegje in Den Haag is woensdag een lijk in het water gevonden. Het lichaam is rond 17.00 uur aangetroffen.







Over de identiteit van het slachtoffer en de doodsoorzaak is nog niets bekend. De brandweer is bezig het lichaam te bergen. De politie doet onderzoek.

