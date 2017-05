Dierenambulance-hunk is hit op Facebook

LEIDSCHENDAM - Medewerker Rutger van de Dierenambulance Den Haag heeft nooit een carrière als sekssymbool geambieerd, maar onbedoeld lijkt hij het nu heel even te zijn geworden. Nadat nieuwssite Regio15 dinsdagmiddag een foto van hem op Facebook plaatste, is hij overladen met complimentjes van giechelende dames.

Rutger arriveerde dinsdag op de Veursestraatweg in Leidschendam om een verzwakte bunzing op te halen. Medewerkers hebben het diertje moeten laten inslapen, omdat hij niet meer te redden was. De fotograaf maakte nietsvermoedend een foto van Rutger, terwijl hij aan het werk was. Die ging vervolgens een eigen leven leiden op Facebook. Er kwamen veel reacties op de foto, maar die gingen lang niet allemaal over de bunzing.'Kunnen wij een goede reden vinden om de dierenambulance te bellen?', is een veelgelezen reactie. Veel dames blijken na het zien van de foto spontaan last te hebben van zieke diertjes. Zo wordt er melding gemaakt van een ziek parkietje, een verzwakte hommel en een kanarie die niet meer wil fluiten. Ook is er een lezeres die openlijk fantaseert over Rutger in een tutu. Veel reacties worden aangevuld met verliefd kijkende of vrolijk lachende emoticons. En ook de tekst 'hahahahaha' duikt meer dan eens op.Rutger zelf lijkt niet erg onder de indruk van de stormvloed aan reacties op zijn uiterlijk. 'Ik zit veel op de de weg en dan krijg je allerlei reacties. Dus ook wel eens deze', vertelt hij aan Omroep West. 'Het is altijd goed als de Dierenambulance in het nieuws komt. Ook als het op deze manier is'. Natuurlijk vindt hij het ook wel leuk en is hij gevleid. 'Ik zou liegen als dat niet zo is.'Helaas voor alle verliefde dames: Rutger heeft een vriendin. 'En die is gelukkig absoluut niet jaloers', voegt hij eraan toe.