Zorgrobot opent conferentie: 'Dit hadden mijn makers nooit kunnen bedenken'

DEN HAAG - 'Aan mij de eer om deze bijeenkomst over zorg en technologie te openen', klinkt het blikkerig. 'Ik vind dat heel bijzonder, want toen de techneuten mij maakten, hadden ze niet bedacht dat ik ooit eens op De Haagse Hogeschool een bijeenkomst zou openen.'

Het is geen mens maar een robot die deze woorden spreekt. Zorgrobot Zora, bekend van haar werk in de zorg. Voor ouderen is Zora actief als motivator bij allerlei revalidatie- en bewegingsoefeningen. Daarnaast is 'het' ook een volleerde animator, aangenaam gezelschap en informatiebron.Zora opende woensdag de dialoog die de Haagse Hogeschool in en om Den Haag wil voeren over de grenzen van de techniek in de zorg. Mensen die zorg nodig hebben, zorg verlenen en zorgspullen maken moeten in gesprek gaan over alle technieken die met name in de mantelzorg kunnen worden gebruikt om mantelzorgers werk uit handen te nemen. Maar ook over de vraag wat je vooral niet moet doen.