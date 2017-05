Leidse politieagent zet de achtervolging in op zichzelf

Archieffoto (ANP)

LEIDEN - Dat boeven vangen een vak is weet een agent in Leiden sinds kort ook. Een wijkagent kreeg een melding van zijn collega's dat er een lokfiets in beweging was. Op de Facebookpagina van de Politie Leiden Noord staat te lezen dat de wijkagent wild enthousiast werd toen hij hoorde dat hij op de locatie was waar de lokfiets werd gesignaleerd.





De agent hield de chauffeur van het busje aan en controleerde de vracht. Maar wat bleek, er was geen lokfiets te bekennen. Teleurgesteld gaf hij zijn bevindingen door. Zijn collega's hielden hun twijfels omdat het GPS-signaal toch echt van zijn locatie uitstraalde.



Toch op het 'goede' spoor



De wijkagent begreep er helemaal niets van, want de chauffeur van het busje was inmiddels alweer weggereden. De agent gaf zijn ogen toch maar eens een keer de kost en loste daarmee het raadsel op. Er was toch een lokfiets, alleen die bleek al die tijd in zijn eigen bus te hebben gestaan. Of de wijkagent zich nog op zijn werk durft te vertonen vertelt het verhaal niet.





LEES OOK: Fietsendief steelt lokfiets in Den Haag

De wijkagent zag een bestelbusje voorbij rijden waar wel eens een fiets in zou passen. Hij bedacht zich geen moment en gaf zijn positie door en volgde het busje. De wijkagent gaf de route door die hij en de bestelbus reden. De positie kwam overeen met het signaal van de lokfiets. Het kon niet anders dat hij een fietsendief op het spoor was.De agent hield de chauffeur van het busje aan en controleerde de vracht. Maar wat bleek, er was geen lokfiets te bekennen. Teleurgesteld gaf hij zijn bevindingen door. Zijn collega's hielden hun twijfels omdat het GPS-signaal toch echt van zijn locatie uitstraalde.De wijkagent begreep er helemaal niets van, want de chauffeur van het busje was inmiddels alweer weggereden. De agent gaf zijn ogen toch maar eens een keer de kost en loste daarmee het raadsel op. Er was toch een lokfiets, alleen die bleek al die tijd in zijn eigen bus te hebben gestaan. Of de wijkagent zich nog op zijn werk durft te vertonen vertelt het verhaal niet.