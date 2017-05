‘Doodgebeten chihuahua’s vielen als eerste grote honden aan’

DEN HAAG - De eigenares van de hond die afgelopen zondag twee chihuahua’s doodbeet is er kapot van. Dat zegt haar stiefvader. Zelf wil ze door alle media-aandacht liever niet zelf haar verhaal doen, maar stiefvader Arthur Boeren wil dat wel. Vooral omdat het verhaal dat nu naar buiten is gekomen niet helemaal klopt volgens Boeren.

‘Mijn stiefdochter heeft het er echt heel moeilijk mee’, zegt Boeren. ‘Ze vindt het verschrikkelijk wat er gebeurd is.’ Afgelopen zondag komt het tijdens het uitlaten van de honden voor het eerst in vier jaar tot confrontatie tussen de honden. Daarbij worden twee chihuahua’s van Trudy Boertje uit Den Haag doodgebeten voor de deur van haar woning aan het Kleine Loo. ‘Dit is een nachtmerrie’, liet ze eerder aan Omroep West weten.‘Wat klopt is dat de hondjes zijn doodgebeten’, zegt Boeren. ‘Maar het verhaal heeft twee kanten en nu ligt alle schuld bij de honden van mijn stiefdochter.’ Volgens Boeren fokt Trudy Boertje chihuahua’s en liep ze niet met vijf maar met zeven hondjes buiten. En twee daarvan liepen los.‘Die twee stormden meteen op de honden van mijn stiefdochter af en één chihuahua begon te bijten. Uit zelfbescherming heeft de drachtige Amerikaanse Stafford toen de hondjes gegrepen’, weet Boeren. ‘Mijn stiefdochter heeft nu geen idee wat er met haar honden gaat gebeuren, want er is wel aangifte gedaan bij de politie. We hopen dat het opgelost wordt met een muilkorf.’