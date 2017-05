Landelijke organisatie neemt zorgtaken van failliet Leids bedrijf over

LEIDEN - De landelijke organisatie Allerzorg heeft grotendeels de zorgverlening van het Leidse Care2All overgenomen. Alle medewerkers van het failliete bedrijf zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Bijna allemaal behouden ze hun baan, meldt Allerzorg. De cliënten krijgen deze week meer te weten.

Thuiszorgorganisatie BeterZorg uit Leiden, waar Care2All onder valt, is vorige week failliet verklaard . Daardoor zaten zeventig cliënten in onzekerheid over hun thuiszorg. Volgens Allerzorg, dat naast wijkverpleging en kraamzorg ook specialistische zorg aan huis levert, is de continuïteit nu gewaarborgd.