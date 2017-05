Nieuwe wethouder in Leidschendam-Voorburg, Gemeentebelangen blijft in coalitie

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg stapt niet uit het college en gaat door met een nieuwe wethouder. Bianca Bremer is door de partij voorgedragen als opvolgster van Frank Rozenberg. Die stapte in april op nadat hij onder vuur was komen te liggen vanwege zijn plannen voor de vernieuwing van het centrum van Voorburg.

De raad had geen vertrouwen meer in Rozenberg, nadat hij de media al had ingelicht over raadsbesluiten die nog niet waren genomen. Na zijn vertrek kondigde zijn eigen partij, Gemeentebelangen, aan uit het college te willen stappen , maar de partij is daar nu van teruggekomen. De vele teleurgestelde reacties op het voorgenomen vertrek van Gemeentebelangen hebben de fractie doen besluiten ter herzien, vertelt raadslid Hans Peter Klazenga aan Omroep West.'We zijn door veel mensen aangesproken. Onze bestuursstijl blijkt enorm te worden gewaardeerd en men vindt dat we veel bereikt hebben', zegt Klazenga. 'Veel mensen zouden bang zijn dat de plannen die in gang zijn gezet nu stil zouden komen te liggen. Dit heeft de partij doen besluiten op zoek te gaan naar een geschikte opvolger.'Oppositiepartij CDA zegt niet verbaasd te zijn over 'weer een draai' van Gemeentebelangen. Na het opstappen van Rozenberg gaf de partij in eerste instantie aan te willen stoppen, met als argument dat GBLV en Rozenberg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 'Hiermee kozen zij niet voor bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar voor het partijbelang', laat CDA-fractievoorzitter Juliette Bouw weten in een reactie. 'Het CDA blijft zich zorgen maken over de financiële situatie van de gemeente en pleit voor een wethouder met financiële expertise', voegt zij eraan toe.Bianca Bremer is nu nog wethouder in buurgemeente Voorschoten, voor de lokale partij ONS die zij zelf heeft opgericht. Gemeentebelangen noemt haar bestuursstijl daar 'toegankelijk, doortastend en benaderbaar' en dat zou prima passen bij het beleid van de partij in Leidschendam-Voorburg. Bremer wordt op 30 mei door de raad geïnstalleerd. Zij zal niet naar Leidschendam-Voorburg verhuizen.